У 75-летнего пензенца нашли под кроватью мешок с патронами

У 75-летнего пензенца нашли под кроватью мешок с патронами
У 75-летнего жителя Пензы нашли в мешке под кроватью боеприпасы для стрельбы из нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия.

Во время обыска в ноябре 2025 года полицейские изъяли 3 957 патронов калибра 5,6 мм, уточнили в областной прокуратуре.

У 75-летнего пензенца нашли под кроватью мешок с патронами

Как выяснилось, мужчина раньше на законных основаниях владел ружьем, поскольку имел разрешение на охоту.

В мае 2024-го документ аннулировали, и пенсионер сдал оружие, но патроны оставил у себя.

Суд признал пензенца виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию и на 6 месяцев ограничил ему свободу. Приговор в законную силу пока не вступил.

