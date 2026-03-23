Реклама подтолкнула женщину из Нижнего Ломова к преступлению

Жительницу Нижнего Ломова осудили за использование поддельных водительских прав.

В ноябре 2024 года женщина увидела в соцсети рекламу, где предлагалось приобрести «удостоверение» без обучения в автошколе и сдачи экзамена в ГАИ.

Горожанка, планировавшая покупку машины, решила воспользоваться случаем и перевела по указанным реквизитам 57 000 рублей.

В декабре она получила заказ по почте, а уже в январе ее остановил инспектор ДПС в селе Серый Ключ.

Сотрудник ГАИ усомнился в том, что права настоящие, и вскоре это подтвердилось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, сообщили в областной прокуратуре.