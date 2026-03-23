Нетрезвый нижнеломовец пригрозил убийством отцу

36-летний житель Нижнеломовского района рискует получить реальный срок за то, что угрожал убить своего 59-летнего отца.

Пострадавший рассказал, что все случилось, когда сын пришел к нему в гости. Началось застолье, в какой-то момент разговор пошел на повышенных тонах и перерос в конфликт.

«В ходе ссоры злоумышленник взял с тумбы настольную лампу и, подойдя со спины, накинул провод отцу на шею и начал его душить, угрожая убийством последнему», - сообщили в областном УМВД.

От гибели мужчину спасла сожительница. После этого он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.