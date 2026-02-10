41-летнюю сердобчанку обвинили в убийстве сожителя

В Сердобске 41-летняя женщина предстанет перед судом за убийство 37-летнего сожителя.

Все случилось 2 ноября 2025 года. Пара распивала спиртное и поссорилась, выясняя личные отношения.

Сердобчанка схватила нож и ударила им в грудь сожителя. Опомнившись и осознав содеянное, она вызвала скорую. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Женщине предъявили обвинение в убийстве, ее заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд для рассмотрения, сообщили в региональном СУ СКР.