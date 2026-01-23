В Пензенской области противник СВО призывал к насилию над военными

Криминал

В Пензенской области противник СВО призывал к насилию над военными
Печать
Telegram

60-летнего жителя Пензенской области подозревают в экстремизме и призывах к террористической деятельности.

Мужчина настроен против России и не поддерживает специальную военную операцию. Он разместил в Сети материалы, в которых оправдывал деятельность проукраинской террористической организации, запрещенной в РФ. Кроме того, пензенец публично призывал к насилию над служащими армии России.

Сотрудники регионального УФСБ нашли мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается, документируются дополнительные эпизоды совершенного преступления, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Ранее стало известно о 19-летнем жителе региона, которого подозревают в оправдании терроризма. Молодой человек написал в мессенджере Telegram о деятельности запрещенной в России проукраинской организации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
терроризм фсб интернет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!