В Пензенской области противник СВО призывал к насилию над военными

60-летнего жителя Пензенской области подозревают в экстремизме и призывах к террористической деятельности.

Мужчина настроен против России и не поддерживает специальную военную операцию. Он разместил в Сети материалы, в которых оправдывал деятельность проукраинской террористической организации, запрещенной в РФ. Кроме того, пензенец публично призывал к насилию над служащими армии России.

Сотрудники регионального УФСБ нашли мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается, документируются дополнительные эпизоды совершенного преступления, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Ранее стало известно о 19-летнем жителе региона, которого подозревают в оправдании терроризма. Молодой человек написал в мессенджере Telegram о деятельности запрещенной в России проукраинской организации.