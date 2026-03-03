В Пензе девушка выпрыгнула с 5-го этажа, спасаясь от мужчины с ножом

В Пензе девушка выпрыгнула с 5-го этажа, спасаясь от мужчины с ножом
В Пензе 20-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что 24-летний возлюбленный угрожал убить ее.

Пара жила вместе. Молодой человек был против, чтобы его девушка общалась с друзьями: якобы они плохо на нее влияют.

В день преступления сожитель вернулся домой нетрезвым, увидел подругу девушки в гостях и пришел в ярость. Пара поссорилась.

Испуганная пензячка спряталась в уборной. Через стеклянную дверь она заметила, что молодой человек идет к ней с ножом в руке. Выломав преграду, он схватил девушку и стал размахивать ножом, угрожая убить.

Через какое-то время он ослабил хватку, и у пензячки получилось вырваться. Спасаясь, она побежала в большую комнату, а потом выпрыгнула с балкона 5-го этажа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

