Жителя региона будут судить за призывы к насилию над мигрантами

37-летнего жителя Пензенской области обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

Мужчина разместил в интернете материалы, побуждающие к насилию в отношении мигрантов из Средней Азии или с Кавказа.

Сотрудники ФСБ обнаружили его записи во время мониторинга и возбудили уголовное дело.

Расследование уже завершено, документы переданы на рассмотрение в суд, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Ранее 29-летнему пензенцу вынесли приговор за аналогичное преступление. Сначала мужчине назначили наказание в виде 1 года лишения свободы, затем его заменили на принудительные работы на тот же срок с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.