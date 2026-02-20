Жительница области отправила по почте золото и потеряла его

32-летняя жительница Башмаковского района связалась с гадалкой и потеряла сбережения и золотые украшения.

Сельчанка увидела в интернете ролик с женщиной, занимающейся различными гаданиями, и написала его героине в мессенджере.

Ясновидящая согласилась выполнять магические запросы. В течение двух месяцев клиентка перечислила ей за это 150 000 рублей.

Последним пожеланием сельчанки стало снятие порчи. Для этого гадалке понадобились все золотые украшения женщины, она пообещала их вернуть после сеанса. Клиентка собрала ювелирные изделия и отправила по указанному адресу по почте.

После этого ясновидящая прекратила выходить на связь, а сельчанка поняла, что стала жертвой аферистки.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.