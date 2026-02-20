Пензячка разочаровалась в мужчине после пропажи 50 000 рублей

40-летняя жительница Пензы решилась на совместное проживание с мужчиной и пожалела об этом на следующий же день, став жертвой кражи.

Пензячка познакомилась с 39-летним возлюбленным в интернете, а после недолгой переписки встретилась с ним.

Чуть позже пара сняла жилье в областном центре. Заселившись, они отметили событие застольем. На следующее утро женщина обнаружила, что из ее кошелька пропали более 50 000 рублей. Возлюбленного дома не было, на звонки он не ответил. Пензячка обратилась в полицию.

Злоумышленника нашли, им оказался сожитель жертвы. Мужчина не стал отрицать свою вину. Кроме того, выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По словам подозреваемого, он видел у пензячки крупную сумму и знал, где она ее хранит. Дождавшись, пока женщина уснет, злоумышленник похитил деньги и ушел.

Часть средств мужчина успел потратить, другую у него изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.