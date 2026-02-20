Пензячка разочаровалась в мужчине после пропажи 50 000 рублей

Криминал

Пензячка разочаровалась в мужчине после пропажи 50 000 рублей
Печать
Telegram

40-летняя жительница Пензы решилась на совместное проживание с мужчиной и пожалела об этом на следующий же день, став жертвой кражи.

Пензячка познакомилась с 39-летним возлюбленным в интернете, а после недолгой переписки встретилась с ним.

Чуть позже пара сняла жилье в областном центре. Заселившись, они отметили событие застольем. На следующее утро женщина обнаружила, что из ее кошелька пропали более 50 000 рублей. Возлюбленного дома не было, на звонки он не ответил. Пензячка обратилась в полицию.

Злоумышленника нашли, им оказался сожитель жертвы. Мужчина не стал отрицать свою вину. Кроме того, выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Пензячка разочаровалась в мужчине после пропажи 50 000 рублей

По словам подозреваемого, он видел у пензячки крупную сумму и знал, где она ее хранит. Дождавшись, пока женщина уснет, злоумышленник похитил деньги и ушел.

Часть средств мужчина успел потратить, другую у него изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража деньги полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!