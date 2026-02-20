Кузнецкого подростка обвиняют в совершении теракта

16-летнего жителя Кузнецка будут судить за теракт на железной дороге, совершенный в июле 2025 года.

Следствие установило, что подросток, попав под влияние вербовщика, настроенного против России в интересах Украины, поджег 2 релейных шкафа на участке между станциями Сюзюм и Кузнецк. Из-за этого произошел сбой в графике движения поездов, ущерб превысил 350 000 рублей.

Через некоторое время кузнечанина задержали сотрудники ФСБ и транспортной полиции.

В рамках расследования проводились обыски, допросы, проверки показаний на месте, ряд криминалистических экспертиз.

Подросток признал вину. По его словам, вербовщик дал задание найти железный ящик, похожий на гардеробный, взломать его и поджечь изнутри.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство», - сообщили в СКР.

В Пензенском ЛО МВД России на транспорте уточнили, что материалы будет рассматривать Центральный окружной военный суд.