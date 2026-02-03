Пензенец выдал себя за преподавателя колледжа, чтобы обмануть государство

40-летний житель Пензы осужден за мошенничество при получении кредита. Он пошел на преступление ради покупки машины.

В ноябре 2024 года мужчина, находясь в Кузнецке, узнал в салоне, что определенным категориям граждан предоставляется скидка на первоначальный взнос при оформлении автокредита (за счет федерального бюджета). Ни к одной из льготных групп он не принадлежал, поэтому решил пойти на уловку.

26 ноября мужчина предоставил работнику кредитной организации фиктивную справку о работе преподавателем в колледже. Таким образом ему удалось получить скидку в размере 261 000 рублей.

Однако обман вскрылся.

«Причиненный имущественный ущерб он возместил в полном объеме в ходе предварительного следствия», - сообщили в областном управлении СКР.

Суд приговорил мошенника к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.