22.11.2019 | 09:45

Сотрудники исправительной колонии № 8, расположенной в поселке Лесном в Пензе, предотвратили доставку запрещенных предметов.

По словам представителей регионального управления ФСИН, 50-летняя жительница Лопатинского района прибыла на длительное свидание к своему 22-летнему сыну, которого приговорили к 6,5 года лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности личности.

При досмотре сотрудники отдела безопасности обнаружили в подошве ее сапога сотовый телефон и сим-карту. Все было изъято.

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершила правонарушение», - констатировали в УФСИН.

Сотрудники исправительных учреждений регулярно изымают у людей, приехавших на свидание к заключенным, сотовые телефоны. Их прячут в торты, пачки чипсов и даже пену для бритья.

Весной 2019 года крупную партию телефонов, зарядников, наушников и сим-карт обнаружили в доставленных в колонию бревнах.