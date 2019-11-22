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Общество | В сапоге матери, приехавшей к осужденному сыну, нашли телефон

22.11.2019|09:45
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Сотрудники исправительной колонии № 8, расположенной в поселке Лесном в Пензе, предотвратили доставку запрещенных предметов.

По словам представителей регионального управления ФСИН, 50-летняя жительница Лопатинского района прибыла на длительное свидание к своему 22-летнему сыну, которого приговорили к 6,5 года лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности личности.

При досмотре сотрудники отдела безопасности обнаружили в подошве ее сапога сотовый телефон и сим-карту. Все было изъято.

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершила правонарушение», - констатировали в УФСИН.

Сотрудники исправительных учреждений регулярно изымают у людей, приехавших на свидание к заключенным, сотовые телефоны. Их прячут в торты, пачки чипсов и даже пену для бритья.

Весной 2019 года крупную партию телефонов, зарядников, наушников и сим-карт обнаружили в доставленных в колонию бревнах.

Источник — Фото УФСИН России по Пензенской области
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Гость|22.11.2019 09:58|

эта "новость" конечно поважнее для горожан, чем очередной прорыв трубу на улице Революционная!

Гость|22.11.2019 10:06|

Потому что 22 ноября в мире отмечается День сыновей, или День сына.

Гость|22.11.2019 10:09|

видимо вышло указание для СМИ не писать плохое про коммуналку.

Вот только кроме продажных СМИ есть и нормальные, где все это напишут.

Гость|22.11.2019 10:35|

В туза надо было ,как ее сынка очкуют за такую статью.

Гость|22.11.2019 10:41|

Ну вот сразу в туза, что ты такой недоброжелатель, она мать, приехала к сынуле, что не сделаешь для кровинушки ..

Имя: Гость
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