Сотрудники исправительной колонии № 8, расположенной в поселке Лесном в Пензе, предотвратили доставку запрещенных предметов.
По словам представителей регионального управления ФСИН, 50-летняя жительница Лопатинского района прибыла на длительное свидание к своему 22-летнему сыну, которого приговорили к 6,5 года лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности личности.
При досмотре сотрудники отдела безопасности обнаружили в подошве ее сапога сотовый телефон и сим-карту. Все было изъято.
«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершила правонарушение», - констатировали в УФСИН.
Сотрудники исправительных учреждений регулярно изымают у людей, приехавших на свидание к заключенным, сотовые телефоны. Их прячут в торты, пачки чипсов и даже пену для бритья.
Весной 2019 года крупную партию телефонов, зарядников, наушников и сим-карт обнаружили в доставленных в колонию бревнах.
эта "новость" конечно поважнее для горожан, чем очередной прорыв трубу на улице Революционная!