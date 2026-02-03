Мошенники выманили у пензенского пенсионера больше 2 млн рублей

Полицейские задержали 44‑летнего жителя Воронежа, подозреваемого в сотрудничестве с телефонными аферистами. Жертвой стал 88-летний пензенец.

В конце ноября 2025 года пенсионеру позвонил неизвестный, уведомил о скором окончания договора на обслуживание телефонного номера и предложил для его продления продиктовать паспортные данные.

Далее на связь с потерпевшим вышел «сотрудник силовых ведомств». Он предупредил, что к персональным данным получили доступ мошенники и теперь пытаются открыть по ним счета, а средства потом переведут в пользу экстремистской организации.

Злоумышленник раскрыл способ спасти сбережения: всю имеющуюся наличность заберет курьер. Следуя указаниям, пенсионер у своего дома передал незнакомцу более 2 миллионов рублей и 4 тысячи евро.

Произошедшее он осознал только после того, как мошенники перестали выходить на связь, и обратился в полицию.

«Я курьером работал. Возил заказы всякие - что скажут. Я ничего не буду больше говорить», - заявил на допросе задержанный.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, деньги он затем передал неизвестному в Тамбове, получив за свою работу 2% похищенной суммы.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.