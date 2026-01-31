Пензенца заподозрили в госизмене после переписки в Telegram

Криминал

Пензенца заподозрили в госизмене после переписки в Telegram
Печать
Telegram

40-летнего жителя Пензенской области подозревают в государственной измене.

Согласно материалам дела, мужчина связался в мессенджере Telegram с представителем спецслужбы Украины. Пензенец передал ему сведения о предприятии в областном центре.

«Указанная информация может быть использована в период проведения специальной военной операции противником против Вооруженных Сил Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о 58-летнем жителе региона, которому вынесли приговор за госизмену. Мужчина передавал представителям ВСУ информацию о предприятиях Сурского края, в том числе тех, которые выпускают продукцию для оборонно-промышленного комплекса страны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
госизмена фсб дело
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!