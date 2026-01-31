Пензенца заподозрили в госизмене после переписки в Telegram

40-летнего жителя Пензенской области подозревают в государственной измене.

Согласно материалам дела, мужчина связался в мессенджере Telegram с представителем спецслужбы Украины. Пензенец передал ему сведения о предприятии в областном центре.

«Указанная информация может быть использована в период проведения специальной военной операции противником против Вооруженных Сил Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о 58-летнем жителе региона, которому вынесли приговор за госизмену. Мужчина передавал представителям ВСУ информацию о предприятиях Сурского края, в том числе тех, которые выпускают продукцию для оборонно-промышленного комплекса страны.