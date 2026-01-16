Верховный суд ужесточил приговор пензенцу, виновному в госизмене

58-летнему пензенцу, которого областной суд признал виновным в покушении на госизмену, ужесточили приговор.

В 2023 году мужчина вступил в контакт и вел переписку с представителями Вооруженных сил Украины. Он передавал им сведения о предприятиях региона, в том числе тех, которые выпускают продукцию для оборонно-промышленного комплекса страны.

30 мая 2025-го суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Пензенец обжаловал решение. Но коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ не нашла оснований для смягчения наказания.

«Пензенский областной суд квалифицировал действия фигуранта как покушение на государственную измену (ст. 275 УК РФ), однако апелляция изменила приговор и признала мужчину виновным в совершении оконченного преступления, назначив ему 14 лет лишения свободы», - сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации.