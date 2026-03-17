В Пензе организаторы незаконной миграции отправились в колонию

Апелляция не изменила приговор 4 жителям Пензенской области и 1 иностранцу, которые занимались организацией незаконной миграции.

Подозреваемые изготавливали уведомления о трудоустройстве для приезжих, далее документы представлялись в правоохранительные органы. На их основании мигрантам продлевали сроки пребывания в России.

«Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», - сообщили в управлении.

Обвиняемым назначили наказание в виде 5 и 3 лет лишения свободы в колонии общего режима и к различным условным срокам со штрафами в размере от 100 000 до 200 000 рублей.

Ранее под суд отправились двое жителей Пензы, изготовившие 4 фиктивных договора о выполнении работ. Подделки позволяли мигрантам пребывать на территории России.

