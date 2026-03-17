В Лунинском районе задержали межрегионального наркокурьера

В Лунинском районе задержали 29-летнего уроженца Владимирской области, промышлявшего распространением наркотиков.

Сотрудники регионального УМВД действовали исходя из полученной оперативной информации. Автоинспекторы остановили Volkswagen Touareg вечером в селе Манторово.

При осмотре иномарки полицейские обнаружили в багажнике под обшивкой 3 вакуумных пакета с порошком бежевого цвета и 33 брикета со спрессованным темно-зеленым веществом.

Найденное изъяли и отправили на экспертизу. Как оказалось, в пакетах и брикетах были мефедрон и гашиш. Общая масса криминального груза составила более 6 килограммов.

Водитель рассказал, что работает межрегиональным курьером и наркотики он забрал из схрона в Подмосковье. Они предназначались для сбыта через тайники-закладки в Пензенской, Самарской и Саратовской областях.

Вместе с тем выяснилось, что мужчина уже имеет судимость за такое же преступление и провел в колонии больше 8 лет, уточнили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.