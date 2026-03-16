В Пензе водитель Audi A8 врезался в 5 машин: дело передано в суд

24-летнего пензенца будут судить за ДТП на проспекте Строителей, в котором погиб мужчина. Авария случилась ночью в апреле прошлого года.

По версии следствия, молодой человек ехал на Audi A8 со стороны улицы Тернопольской, развив скорость не менее чем 114 км/ч при допустимой в 60 км/ч.

Когда на пути неожиданно оказался автомобиль Kia Rio, водитель которого создал опасную ситуацию, пензенец не успел среагировать и врезался в машину.

После удара водитель Audi выехал на прилегающую территорию, где столкнулся с 4 припаркованными автомобилями.

71-летний водитель Kia Rio получил травмы, от которых через некоторое время скончался в больнице.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Оно уже направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

