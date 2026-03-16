19-летнюю девушку осудили за смерть подруги после ДТП под Пензой

В Пензенском районе вынесли приговор 19-летней жительнице Энгельса Саратовской области, признанной виновной в смерти подруги после ДТП.

Авария случилась 7 августа прошлого года на трассе Нижний Новгород - Саратов. Девушка ехала на своем автомобиле Daewoo Matiz вместе с подругой-сверстницей в сторону Новгорода.

Развив скорость более 90 км/ч, автомобилистка не справилась с рулевым управлением, из-за чего машина съехала в кювет, где врезалась в бетонный столб и опрокинулась.

Находившаяся на переднем сиденье пассажирка получила серьезные травмы, от которых в сентябре скончалась в больнице.

Жительница Энгельса полностью признала вину, добровольно возместила имущественный ущерб и моральный вред матери погибшей подруги. Женщина попросила о снисхождении.

В итоге девушке назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также в течение 1 года ей запрещено садиться за руль, сообщили в Пензенском районном суде.

дтп смерть суд
 
 
 
 
 

