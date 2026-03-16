В Кузнецке девушке вынесли приговор за смерть подруги, упавшей с капота

В Кузнецке осудили 21-летнюю жительницу поселка Мичуринского Пензенского района. Девушку признали виновной в ДТП, в котором погибла ее подруга-сверстница.

ДТП случилось в 1:19 21 августа прошлого года в селе Ясная Поляна Кузнецкого района.

Следствие установило, что 20-го числа автолюбительница приехала в гости к бабушке на родительском Geely. Вечером она встретилась с друзьями и согласилась на уговоры подвыпившей подруги покатать ее на капоте по улице Зеленой.

Примерно через 15 метров девушка, не удержавшись, упала в левую сторону от машины и получила сочетанную травму головы, грудной клетки и конечностей. Спустя 6 дней она скончалась в реанимации.

В отношении студентки-водителя возбудили уголовное дело. Она признала вину, несколько раз извинилась перед отцом погибшей девушки, но тот не принял извинения и настоял на строгом наказании.

В итоге жительницу Мичуринского приговорили к 2 с половиной годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года, сообщили в областной прокуратуре.