Пензячка поддалась искушению и потратила деньги с чужой карты

Криминал

46-летняя жительница Пензы соблазнилась чужими деньгами и может получить реальный срок.

Заявление в полицию поступило от 47-летней горожанки. Увидев уведомления о списаниях со счета, она поняла, что потерянную ею карту кто-то нашел и теперь активно использует.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Та не стала отпираться и пояснила, что нашла «пластик» на улице и хотела вернуть законной владелице, но поддалась искушению.

Первая покупка показала, что деньги на карте есть. Пензячка расплачивалась ими в магазинах в течение нескольких дней, потратив суммарно 25 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, горожанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в пресс-службе областного УМВД.

