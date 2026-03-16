Пензячка, укравшая деньги клиентов банка, не добилась снижения срока

55-летней пензячке, признанной виновной в краже более 8 млн рублей, не удалось добиться смягчения приговора.

Женщина работала главным операционистом в офисе банка в Каменке. В 2020-2022 годах она, пользуясь доступом к информации о чужих вкладах и счетах, оформляла электронные ордера о снятии или переводе денег без ведома клиентов.

Эти фальшивые бумаги пензячка предъявляла старшему кассиру банка, а та подтверждала операции, не зная, что коллега совершает преступление. Получателями средств были родственники и знакомые злоумышленницы.

Таким образом женщина похитила у 6 человек более 8 млн рублей.

«Вину в совершении 5 преступлений она признала полностью, не согласившись только с одним, пояснив, что клиент банка самостоятельно снимал денежные средства со счета доверенного лица. Однако представленные стороной обвинения доказательства подтвердили виновность осужденной в совершении всех преступлений», - сообщили в областной прокуратуре.

С учетом того, что пензячка уже отбывает наказание за аналогичные преступления, Каменский городской суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима.

Посчитав решение слишком суровым, женщина и ее защитник подали апелляционную жалобу, попросив уменьшить срок, однако коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда не нашла для этого оснований.

«Похищенные денежные средства возвращены потерпевшим», - уточнили в пресс-службе судебной системы региона.