Мошенники похитили у пензенцев более 1,1 млрд рублей

За 2025 год мошенники похитили у жителей Пензенской области более 1 миллиарда 112 миллионов рублей. Сумму назвал начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин, подводя итоги прошедших 12 месяцев.

Удалось вернуть пострадавшим только 20 миллионов рублей.

«Важно понимать, что возмещение ущерба, причиненного мошенниками, является очень сложной задачей. Это связано с тем, что, как правило, денежные средства выводятся в недружественные страны, что существенно затрудняет их последующий возврат», - пояснил Павел Гаврилин.

За 2024 год мошенники похитили у пензенцев 1 миллиард 56 миллионов 649 тысяч рублей.

Злоумышленники действуют под видом сотрудников силовых структур, управляющих компаний, банков, социальных служб, поликлиник, фонда ОМС, операторов сотовой связи и других ведомств. Угрозами и запугиванием они убеждают жертв взять кредит, перевести деньги на «безопасный счет», сообщить номер банковской карты или пароль из СМС.