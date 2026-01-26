Кузнечанин, недовольный уборкой снега, выстрелил в соседа

Криминал

Кузнечанин, недовольный уборкой снега, выстрелил в соседа
Печать
Telegram

В Кузнецке задержали 43-летнего мужчину, который увидел, как сосед убирает снег, и выстрелил в него из пневматической винтовки.

По словам пострадавшего, 39-летнего горожанина, он заметил на дороге снежные булыжники, препятствовавшие проезду. Кузнечанин стал убирать их, и в этот момент кто-то выстрелил ему в плечо из окна.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Полицейские нашли стрелявшего. Он не стал отрицать вину.

Владелец винтовки заявил, что был дома и увидел в окно, что сосед бросает снежные булыжники в сторону его участка. Чтобы остановить его, кузнечанин взялся за оружие.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в областном УМВД России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк полиция снег
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!