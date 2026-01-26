Кузнечанин, недовольный уборкой снега, выстрелил в соседа

В Кузнецке задержали 43-летнего мужчину, который увидел, как сосед убирает снег, и выстрелил в него из пневматической винтовки.

По словам пострадавшего, 39-летнего горожанина, он заметил на дороге снежные булыжники, препятствовавшие проезду. Кузнечанин стал убирать их, и в этот момент кто-то выстрелил ему в плечо из окна.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Полицейские нашли стрелявшего. Он не стал отрицать вину.

Владелец винтовки заявил, что был дома и увидел в окно, что сосед бросает снежные булыжники в сторону его участка. Чтобы остановить его, кузнечанин взялся за оружие.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в областном УМВД России.