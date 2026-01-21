Подростков-угонщиков задержали в Колышлейском районе

В Пензе двух подростков подозревают в угоне легковой машины. Юноши заметили ее припаркованной у дома на проспекте Строителей.

Преступление было совершено ночью в декабре 2025-го. Подростки обнаружили, что дверь автомобиля не заперта. Ключи они нашли в салоне.

Подельники завели двигатель и отправились в путь. Машиной они управляли по очереди. Товарищам удалось добраться до Колышлейского района, где их задержали полицейские.

«Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел», - сообщили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.