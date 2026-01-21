Подростков-угонщиков задержали в Колышлейском районе

В Пензе двух подростков подозревают в угоне легковой машины. Юноши заметили ее припаркованной у дома на проспекте Строителей.
Преступление было совершено ночью в декабре 2025-го. Подростки обнаружили, что дверь автомобиля не заперта. Ключи они нашли в салоне.
Подельники завели двигатель и отправились в путь. Машиной они управляли по очереди. Товарищам удалось добраться до Колышлейского района, где их задержали полицейские.
«Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел», - сообщили в региональном СУ СКР.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.