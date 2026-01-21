Подростков-угонщиков задержали в Колышлейском районе

Криминал

Подростков-угонщиков задержали в Колышлейском районе
Печать
Telegram

В Пензе двух подростков подозревают в угоне легковой машины. Юноши заметили ее припаркованной у дома на проспекте Строителей.

Преступление было совершено ночью в декабре 2025-го. Подростки обнаружили, что дверь автомобиля не заперта. Ключи они нашли в салоне.

Подельники завели двигатель и отправились в путь. Машиной они управляли по очереди. Товарищам удалось добраться до Колышлейского района, где их задержали полицейские.

«Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел», - сообщили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
угон автомобиль скр
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!