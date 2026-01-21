19-летнего пензенца подозревают в оправдании терроризма

19-летнего жителя Пензенской области подозревают в размещении в мессенджере Telegram опасных материалов.

Посты заметили сотрудники регионального УФСБ. В них молодой человек оправдывал деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации.

Действия юноши пресекли. Он стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас расследование продолжается, правоохранители выявляют и документируют дополнительные эпизоды противоправной деятельности пензенца, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Ранее в публичном оправдании терроризма заподозрили 30-летнего безработного жителя региона. Он также разместил в интернете материалы о деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации.