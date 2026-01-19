Жителя Пензенской области накажут за призывы к терроризму

Криминал

Жителя Пензенской области накажут за призывы к терроризму
Печать
Telegram

60-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к терроризму.

Сотрудники регионального УФСБ выяснили, что мужчина, приверженец антироссийских настроений, разместил в интернете материалы, где оправдывал действия украинской террористической организации.

Когда личность злоумышленника установили, на него завели уголовное дело.

Сейчас идут оперативно-разыскные мероприятия, документируются другие эпизоды противоправной деятельности, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее стало известно о задержании 34-летней жительницы области, которая призывала в Сети к насилию над военными.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фсб терроризм соцсеть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!