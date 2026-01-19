Жителя Пензенской области накажут за призывы к терроризму

60-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к терроризму.

Сотрудники регионального УФСБ выяснили, что мужчина, приверженец антироссийских настроений, разместил в интернете материалы, где оправдывал действия украинской террористической организации.

Когда личность злоумышленника установили, на него завели уголовное дело.

Сейчас идут оперативно-разыскные мероприятия, документируются другие эпизоды противоправной деятельности, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее стало известно о задержании 34-летней жительницы области, которая призывала в Сети к насилию над военными.