Отравление газом в Колышлее: СКР опубликовал оперативное видео

Криминал

Областное управление СКР обнародовало видео с места происшествия в Колышлее, где в квартире дома на улице Железнодорожной утром 19 января нашли тела 19-летней девушки и 74-летней женщины.

Для установления точной причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Еще 7 жителей данного дома, в том числе 12-летний мальчик, пострадали, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Они находятся в больнице.

По факту смерти 2 человек возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания», - сообщили в областном управлении СКР.

