Отравление газом в Колышлее: двое погибли, семеро госпитализированы

Вечером в воскресенье, 18 января, в Колышлее произошла трагедия: несколько местных жителей отравились угарным газом.

Это случилось в многоквартирном жилом доме на улице Железнодорожной. Погибли девушка 2006 года рождения и женщина 1951 года рождения. Еще семь человек, в том числе 12-летний ребенок, госпитализированы.

«Им [пострадавшим] оказана необходимая медицинская помощь, угроза жизни и здоровью отсутствует», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган организовал проверку по факту отравления людей.

Будут установлены обстоятельства случившегося и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

