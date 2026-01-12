Пензенцы потеряли деньги после прочтения объявления в Интернете

Пензенские полицейские задержали 30-летнего жителя Ленинградской области, который продавал в Интернете несуществующую мебель. Мужчина обманул, предположительно, 3 человек.

Злоумышленник публиковал объявления в разных сообществах. Пользователи вступали с ним в переписку, договаривались о покупке и доставке товаров через транспортную компанию.

Мужчина заверял, что оплата будет производиться на официальном сайте, а деньги он получит только тогда, когда клиенты заберут мебель в пункте выдачи.

«Потерпевшие переходили по присланной ссылке, где указывали в соответствующих графах свои банковские данные, тем самым осуществляя перевод сбережений на счет подозреваемого», - уточнили в региональном УМВД РФ.

Таким способом у 3 жертв мужчина похитил в общей сложности около 40 000 рублей.

«У меня есть частный дом, построили веранду, хотели ее обустроить. Искали в Интернете разную мебель и наткнулись на объявление, где более или менее адекватная цена ротанговой мебели. Списались с продавцом, мне сказали, что привезут, все обустроят. Нужно было зарегистрироваться на сайте, я ввела свои данные. Мне пришел код в СМС, я ввела этот код, и спустя время с моей карточки списались деньги. Я начала звонить продавцу, но он не отвечал уже ни на СМС, ни на звонки. Здесь я поняла, что меня обманули мошенники, я очень расстроилась», - рассказала одна из жертв.

Через некоторое время злоумышленника нашли. Он признался в содеянном, раскаялся и возместил ущерб потерпевшим.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела уже завершено, материалы направлены в суд. Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.