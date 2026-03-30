Пензенец продал карту незнакомцу и попал под суд

В Пензе будут судить 21-летнего местного жителя, который продал свою банковскую карту.

Молодой человек оформил ее в августе 2025 года и сразу передал неизвестному, чью личность следствие установить не смогло. За это ему заплатили 8 000 рублей.

Карту пензенца впоследствии использовали при совершении мошенничества: в период с 17 по 21 августа на нее от обманутой женщины поступили 75 000 рублей.

Молодой человек признал вину. По его словам, у него были проблемы с деньгами и хотелось быстро заработать.

Пензенцу грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.