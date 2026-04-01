В Колышлейском районе пьяная мать при детях ударила инспектора ПДН

В Колышлейском районе женщину привлекли к уголовной ответственности за нападение на сотрудницу полиции и публичное оскорбление представителя власти.

В январе этого года инспектор по делам несовершеннолетних пришла к дому сельчанки для проведения профилактической работы. Та была пьяна и находилась в окружении своих детей.

Когда гостья стала оформлять протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, хозяйка, возмутившись, дала ей пощечину.

После этого буйную женщину доставили в медучреждение на освидетельствование. В процедурном кабинете в присутствии медиков она принялась оскорблять инспектора, используя нецензурную лексику.

В итоге в отношении сельчанки возбудили уголовные дела по двум статьям. По совокупности приговоров ей назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в Колышлейском районном суде.