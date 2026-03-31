В Пензе работника общепита заподозрили в хранении гашиша

В Пензе 24-летнего работника общепита подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотика.

Молодого мужчину задержали на лестничной клетке в многоэтажке после поступления к оперативникам информации о том, что он замешан в обороте запрещенных веществ.

Жилье пензенца обыскали. Там нашли стеклянный контейнер с веществом темного цвета внутри. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это гашиш общей массой более 100 г.

Молодой человек во всем признался и рассказал, что употребляет наркотик уже 6 лет, покупая его в интернете. Товар пензенец забирает из тайников-закладок.

По данному факту возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.