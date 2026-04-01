В Городищенском районе девушка похитила деньги с чужого счета

23-летнюю жительницу Городищенского района уличили в краже с банковского счета, принадлежащего ее знакомому.

В феврале 2026 года, проводя время с мужчиной, она получила доступ к его мобильному телефону. Далее через систему распознавания лица разблокировала аппарат и вошла в приложение мобильного банка.

За несколько заходов девушка перевела себе с чужого банковского счета 445 888 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

Когда хищение раскрылось, злоумышленница признала свою вину и полностью возместила ущерб.

Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в Городищенский районный суд. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 6 лет.