Двоим кузнечанам не изменили приговор за организацию миграции

В Пензе вступил в силу приговор двоим кузнечанам, организовавшим канал незаконной миграции.

В январе 2025 года проживающий в Кузнецке иностранец попросил знакомого (гражданина России) помочь с заключением фиктивных трудовых договоров, чтобы двоим его соотечественникам, задействованным в строительной сфере, продлили срок пребывания в РФ.

За эту услугу мигрант заплатил знакомому 6 000 рублей, при этом фактически указанные в документах люди у него не работали.

Когда афера раскрылась, россиянин признал вину, иностранец - нет.

В итоге первого приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, второго - к 5 годам колонии общего режима.

«Приговор апелляционной инстанцией оставлен без изменения», - сообщили в Пензенском областном суде.