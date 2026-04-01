В Кузнецке раскрыли кражу крупной суммы из бытовки сторожа

В Кузнецке полицейские раскрыли кражу 411 000 рублей, совершенную в 2022 году. В преступлении подозревают 53-летнего мужчину.

Деньги должны были передать 64-летнему жителю Кузнецкого района через знакомого, однако в тот день он был в отъезде. Поэтому сумма осталась у того, кому ее вручили.

Этот мужчина вынужден был взять деньги с собой на работу - в то время он трудился сторожем в одной из организаций Кузнецка.

Вечером к нему в бытовку пришла знакомая пара. Гости и хозяин выпили, потом визитеры попросились остаться до утра.

Перед тем как лечь спать, сторож удостоверился, что деньги на месте - в кармане куртки. Среди ночи он встал и обнаружил, что переданной ему суммы нет.

Гости, по мнению пострадавшего, не могли иметь отношения к краже, ведь он давно их знал и полностью доверял.

Однако полицейские выяснили, что мужчина ошибался. В краже суммы оказался замешан знакомый, которого он в ту ночь приютил в бытовке. Гость похитил деньги после того, как сторож уснул.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.