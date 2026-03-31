Башмаковец незаметно оформил на сожительницу 6 микрозаймов

В Башмаковском районе будут судить 32-летнего местного жителя, от мошеннических действий которого пострадала близкая подруга.

«По версии следствия, в период с апреля по июль 2024 года мужчина, используя паспортные данные сожительницы и без ее ведома, оформил от имени женщины в микрокредитных организациях 6 договоров о предоставлении займов на общую сумму более 55 000 рублей», - рассказали в областной прокуратуре.

Когда деньги поступали на карту подруги, злоумышленник незаметно переводил их на свой счет, а после тратил средства по своему усмотрению.

Когда афера раскрылась, он признал вину и возместил нанесенный ущерб.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в прокуратуре.