В Пензе впервые вынесли приговор за госизмену

03.10.2024 | 18:01

В четверг, 3 октября, в Пензе областной суд вынес приговор 40-летнему жителю Заречного, признанному виновным в государственной измене и покушении на сотрудничество с иностранным государством.

В начале июля 2022 года мужчина передал через знакомого в посольство другой страны письмо, в котором предложил свои услуги по содействию в деятельности против России.

С октября 2022-го по январь 2023-го он с той же целью переписывался по электронной почте с людьми, выступавшими от имени иностранного государства.

В январе 2023 года зареченец установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и за обещанные деньги передал ему персональные данные 2 участников СВО, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вину мужчина не признал.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года, со штрафом в размере 700 000 рублей, сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

18 сентября огласили приговор 36-летнему жителю Заречного - бывшему сотруднику режимного предприятия. Его признали виновным в покушении на сотрудничество с иностранными спецслужбами. Мужчину на 3 года и 4 месяца отправили в колонию общего режима.