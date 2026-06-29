В Заречном игра в мяч стала причиной конфликта между пьяными мужчинами

В Заречном один горожанин избил другого из-за игры в мяч. Об обстоятельствах конфликта рассказали в полиции.

Две компании распивали спиртное в гаражах, расположенных напротив друг друга. В процессе отдыха засидевшиеся мужчины с одной из сторон решили размяться.

Мяч периодически прилетал к соседям, которые не планировали присоединяться к игре, а потому злились.

В конце концов взбешенный зареченец пошел выяснять отношения с «футболистами». Исчерпать конфликт на словесном уровне не удалось, и в ход пошли кулаки. Он не менее 4 раз ударил 26-летнего оппонента по голове и лицу.

Последний попал в больницу с травмами. Сигнал оттуда поступил в полицию, после чего началось разбирательство.

38-летний злоумышленник признался в содеянном. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - уточнили в УМВД России по Пензенской области.