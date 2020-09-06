Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 сен 2020|15:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензячка выложила в Instagram фото в носках и пожалела

Печать

Ленинский районный суд Пензы наказал горожанку штрафом за размещение в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram снимков. На фото женщина была в носках с изображением листьев конопли.

Снимки были размещены 24 декабря 2018 года. Пензячка не закрывала доступ к своему аккаунту, поэтому запрещенное изображение могли видеть все пользователи, рассказали в суде.

На слушании горожанка полностью признала свою вину. Служители Фемиды сочли это незаконной рекламой растения, содержащего наркотические средства, и назначили женщине штраф в 4 000 рублей.

Впоследствии снимки были удалены. Носки с изображением листьев наркосодержащего растения подлежали конфискации, однако пензячка успела их выбросить до заседания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Тут чем-то папахивает.

Гость||

А пошто производителя носкофф не оштрафовали?

Гость||

Насколько бы у нас посадили Илона Маска?

Гость||

Была б она стрючковым то и при изнасиловании с тяжёлыми последствиями ничего б не дали ,хотя ему 3 года за минусом того что был дома ...и сейчас видимо дома отсиживает . А она не стрючков потому пусть за опасное преступление платит ,да ещё и без трубы в носках то была

Гость||

Жаль адвоката хорошего у неё не было.я бы в хлам разорвал всё правосудие.ещё бы и денег срубил,за моралку.

Гость||

Гость писал(a):

Жаль адвоката хорошего у неё не было.я бы в хлам разорвал всё правосудие.ещё бы и денег срубил,за моралку.
В натуре жалко, братан.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте