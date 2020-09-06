Пензячка выложила в Instagram фото в носках и пожалела

06.09.2020 | 14:01

Ленинский районный суд Пензы наказал горожанку штрафом за размещение в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram снимков. На фото женщина была в носках с изображением листьев конопли.

Снимки были размещены 24 декабря 2018 года. Пензячка не закрывала доступ к своему аккаунту, поэтому запрещенное изображение могли видеть все пользователи, рассказали в суде.

На слушании горожанка полностью признала свою вину. Служители Фемиды сочли это незаконной рекламой растения, содержащего наркотические средства, и назначили женщине штраф в 4 000 рублей.

Впоследствии снимки были удалены. Носки с изображением листьев наркосодержащего растения подлежали конфискации, однако пензячка успела их выбросить до заседания.