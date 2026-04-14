Житель Белинского района метнул нож в непослушную 15-летнюю дочь

В полицию Белинского района поступило заявление от 15-летней местной жительницы. Школьница сообщила о том, что отец угрожал ее убить.

Участковый отправился в эту семью, чтобы выяснить подробности происшествия. Оказалось, что 48-летний мужчина живет один с дочерью-подростком.

По словам отца, он много раз просил девушку помочь по хозяйству, но та не желала. Из-за этого в семье часто возникали конфликты.

После очередной такой просьбы дочь нагрубила отцу. Мужчина, разозлившись, взял на кухне нож, а потом с угрозами метнул его в сторону девушки. Острие вошло в стену над ее головой.

После этого отец ушел из комнаты дочери, а она обратилась к полицейским.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в УМВД России по Пензенской области.