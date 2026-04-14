Двое жителей Саранска не захотели уезжать из Пензы и пошли на кражи

Криминал

Печать
Max

В Пензе двух юношей 17 и 20 лет подозревают в серии краж товаров из супермаркетов в разных районах города.

Чтобы задержать злоумышленников, полицейские раздали фотографии злоумышленников сотрудникам торговых точек и проинструктировали их, как действовать, если в магазине заметят предполагаемых преступников.

Вскоре правоохранители получили звонок от одного из работников супермаркета. Он увидел в зале двух молодых людей, похожих на тех, что были на снимках. Полицейские немедленно выехали на место и задержали подозреваемых.

Ими оказались ранее судимые жители Саранска. По словам юношей, они приехали в Пензу 8 марта, чтобы отдохнуть с местными девушками, арендовали жилье. Деньги закончились, уезжать не хотелось, поэтому парни решили заработать незаконным способом - похищая продукцию из супермаркетов и продавая ее на улице за полцены.

Приятели действовали по четкой схеме: забирали товары с витрин, прятали их в карманы верхней одежды и, убедившись, что в кассовой зоне нет охранников, покидали магазин. В основном подельники уносили банки и пакеты с кофе, конфеты, шампуни.

Юношей подозревают в совершении 24 краж из магазинов в Пензе, 14 из них - совместная работа товарищей, в остальных случаях они действовали по одиночке. Ущерб превысил 80 000 рублей.

Вырученные деньги приятели тратили на оплату жилья и покупку продуктов.

По фактам краж возбудили уголовные дела.

«В отношении фигурантов избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование их противоправной деятельности продолжается», - сообщили в региональном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража магазин полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!