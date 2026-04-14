В Пензе вынесли приговор трем инвалидам-закладчикам

В Пензе перед судом предстали трое местных жителей: двое мужчин и женщина. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В октябре прошлого года подельники стали членами преступной группы, действовавшей под видом интернет-магазина и занимавшейся продажей запрещенных веществ.

Пензенцы взяли на себя обязанности курьеров-закладчиков: они должны были забирать из тайников наркотики, расфасовывать их на более мелкие партии и вновь прятать, чтобы в дальнейшем передавать координаты покупателям.

У всех наркосбытчиков есть заболевания, связанные с нарушением слуха, они являются инвалидами, но преступной деятельности это не мешало, поскольку указания злоумышленники получали через мессенджеры или интернет-ресурсы.

Заработать у приятелей не получилось - их задержали сотрудники транспортной полиции в момент распространения наркотиков на территории Октябрьского района Пензы.

«При назначении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, состояние здоровья их и близких родственников, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей», - сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.

Мужчин приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщину - к такому же сроку, но в колонии общего режима.

Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.