В Заречном подделали протокол общего собрания жильцов

В Заречном после общего собрания собственников жилья возбудили уголовное дело. Речь идет о многоквартирном доме № 12 на улице Озерской.

Согласно протоколу, на встрече горожане утвердили плату за услуги и работы по управлению домом, а также поддержали ежегодную индексацию этой суммы.

Однако большинство собственников помещений не знали о собрании, не присутствовали на нем и не подписывали никакого протокола.

Возмущенные люди обратились в прокуратуру. Проверка подтвердила их слова, выяснилось, что официальный документ подделан.

По данному факту возбудили уголовное дело. Надзорный орган контролирует ход и результаты его расследования, уточнили в областной прокуратуре.

