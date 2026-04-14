В Пензе осудили бывшего директора МКП «Кижеватовское»

В Пензе вынесли приговор 44-летнему бывшему директору МКП «Кижеватовское» (Бессоновский район). Его признали виновным в получении взятки.

В августе 2025 года директор МКП узнал о собственнике земельных участков в селе Лопатки, который самовольно подключился к централизованной системе холодного водоснабжения. Он встретился с ним в Пензе и потребовал 50 000 рублей за придание законности произведенному подключению - пообещал заключить договор с муниципальным предприятием и никуда не сообщать о случившемся.

В сентябре 2025 года мужчины снова увиделись в Пензе, и директор МКП уменьшил запрашиваемую сумму до 30 000 рублей. Собственник участков перевел деньги на его банковскую карту. После этого взяточника задержала полиция, сообщили в областном следственном управлении СКР.

Суд оштрафовал экс-директора на 600 000 рублей и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ресурсоснабжения.

Взятку - 30 000 рублей - конфисковали в доход государства, уточнили в прокуратуре Пензенской области.