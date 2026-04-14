В Пензе осудили бывшего директора МКП «Кижеватовское»

Криминал

Печать
Max

В Пензе вынесли приговор 44-летнему бывшему директору МКП «Кижеватовское» (Бессоновский район). Его признали виновным в получении взятки.

В августе 2025 года директор МКП узнал о собственнике земельных участков в селе Лопатки, который самовольно подключился к централизованной системе холодного водоснабжения. Он встретился с ним в Пензе и потребовал 50 000 рублей за придание законности произведенному подключению - пообещал заключить договор с муниципальным предприятием и никуда не сообщать о случившемся.

В сентябре 2025 года мужчины снова увиделись в Пензе, и директор МКП уменьшил запрашиваемую сумму до 30 000 рублей. Собственник участков перевел деньги на его банковскую карту. После этого взяточника задержала полиция, сообщили в областном следственном управлении СКР.

Суд оштрафовал экс-директора на 600 000 рублей и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ресурсоснабжения.

Взятку - 30 000 рублей - конфисковали в доход государства, уточнили в прокуратуре Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
взятка ресурс водоснабжение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!