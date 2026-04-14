Двое пензенцев попытались передать изделия двойного назначения

Двоих жителей Пензы осудили за попытку передать представителю иностранного государства изделия двойного назначения, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный отдел УФСБ России по Пензенской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчины действовали совместно по предварительному сговору.

Суд приговорил обоих к условному лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком 4 года.

Дополнительно пензенцам назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Товары двойного назначения - это продукция, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

