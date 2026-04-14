Пензячка укусила мужчину за язык и лишилась украшения

44-летняя пензячка обратилась в полицию с заявлением о краже золотой цепочки. По словам женщины, украшение с ее шеи сорвал знакомый.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Пензы.

Мужчина во всем признался и рассказал, что отдыхал в одном из баров областного центра и познакомился там с женщиной. Та присоединилась к нему, и некоторое время они вместе распивали спиртное.

После пензенец решил проводить даму до дома. У подъезда ее многоэтажки он решил поцеловать новую знакомую, однако та неожиданно укусила его за язык.

Такая реакция возмутила ухажера, он сорвал с шеи женщины цепочку и направился к себе домой.

Подозреваемый сообщил, что хотел вернуть украшение, но не успел. Цепочку у мужчины изъяли.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.