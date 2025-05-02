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Криминал

Подросток шантажировал молодую пензячку ее интимными фото

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18-летняя жительница Ленинского района Пензы стала жертвой шантажа после того, как отправила незнакомцу в Сети свои интимные фото.

С февраля по март злоумышленник требовал от пензячки более 72 000 рублей, чтобы снимки не получили распространения. Девушка успела перевести всю сумму на его банковскую карту, а затем обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли - им оказался 17-летний подросток из Самары. Он признал вину и пояснил, что познакомился с пензячкой в интернете, а свои фото та прислала ему сама во время переписки. Впоследствии парень решил заработать легких денег и начал шантажировать горожанку.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Ранее в подобную ситуацию попал несовершеннолетний из Нижнего Ломова. Молодому человеку поступали сообщения в Telegram от пользователя с ником Яна. Неизвестный требовал деньги, угрожая распространить фотографии, порочащие честь и достоинство местного жителя. Проблема решилась, только когда подросток рассказал обо всем отцу.

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