Нижнеломовского подростка шантажировали интимными фото

Подросток из Нижнеломовского района стал жертвой шантажа в Сети. С него требовали деньги за нераспространение интимных фотографий.
Переписка шла в течение января-февраля 2025 года. Молодому человеку поступали сообщения в Telegram от пользователя с ником Яна.
Неизвестный требовал более 10 000 рублей, иначе грозился распространить фотографии, порочащие честь и достоинство местного жителя.
После того как нижнеломовец отправил деньги, вымогательство продолжилось. Подросток испугался и рассказал о происходящем близким людям.
Его отец обратился в полицию. Сотрудники нашли подозреваемого - жителя Республики Северной Осетии - Алании.
«Молодой человек вину в совершении данного преступления признал, в содеянном раскаялся, причиненный материальный ущерб возместил полностью», - сообщили в областном УМВД РФ.
Шантажисту грозит до 4 лет лишения свободы, с него взято обязательство о явке.
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