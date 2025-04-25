Нижнеломовского подростка шантажировали интимными фото

25.04.2025 | 15:11

Подросток из Нижнеломовского района стал жертвой шантажа в Сети. С него требовали деньги за нераспространение интимных фотографий.

Переписка шла в течение января-февраля 2025 года. Молодому человеку поступали сообщения в Telegram от пользователя с ником Яна.

Неизвестный требовал более 10 000 рублей, иначе грозился распространить фотографии, порочащие честь и достоинство местного жителя.

После того как нижнеломовец отправил деньги, вымогательство продолжилось. Подросток испугался и рассказал о происходящем близким людям.

Его отец обратился в полицию. Сотрудники нашли подозреваемого - жителя Республики Северной Осетии - Алании.

«Молодой человек вину в совершении данного преступления признал, в содеянном раскаялся, причиненный материальный ущерб возместил полностью», - сообщили в областном УМВД РФ.

Шантажисту грозит до 4 лет лишения свободы, с него взято обязательство о явке.