Жительница Пензы 10 раз обворовала магазин с помощью коляски

26.11.2024 | 09:48

20-летняя пензячка нашла криминальное применение детской коляске и теперь может лишиться свободы. Девушка прятала в нее продукты и вывозила из магазина.

В полицию с заявлением о краже обратился директор одного из супермаркетов и рассказал, что кто-то похитил товары на сумму около 110 000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, приметы злоумышленницы установили.

Подозреваемую нашли и доставили в отдел, она признала вину, раскаялась и рассказала, что в конце сентября зашла в торговый зал магазина с коляской, сложила в нее товары и продукты и вывезла, не оплатив.

«Оставшись незамеченной, она по аналогичной схеме выносила из магазина, по ее мнению, наиболее ценные товары: одежду, продукты, алкоголь. Похищенным воспользовалась по своему усмотрению», - сообщила старший дознаватель отделения дознания УМВД России по Пензенскому району Александра Князева.

Всего пензячка посетила магазин 10 раз.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.